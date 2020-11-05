Россельхознадзор снимет ограничения на поставки продукции с трех белорусских предприятий

МИНСК, 5 ноября. /ТАСС/. Ограничения на поставки в Россию отдельных видов животноводческой продукции с трех белорусских предприятий будут сняты 9 ноября. Об этом сообщила в четверг пресс-секретарь премьер-министра Белоруссии Александра Исаева.

"Отмена временных ограничений на поставки в Россию отдельных видов животноводческой продукции стала итогом переговоров заместителя премьер-министра Беларуси Александра Субботина с руководителем Россельхознадзора Сергеем Данквертом", - написала Исаева в Facebook

Пресс-секретарь уточнила, что ограничения снимаются с 9 ноября со Слонимского мясокомбината, которому будут разрешены поставки конины, бескостной говядины и готовой мясной продукции. Волковысский мясокомбинат сможет поставлять бескостную говядину и готовую мясную продукцию, ОАО "Молочный мир" - цельномолочную продукцию, сухую молочную продукцию и масло из коровьего молока, проинформировала пресс-секретарь главы правительства Белоруссии.