Дорожные карты для московских экспортеров разработают до конца 2020 года

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Специалисты центра "Моспром" до конца 2020 года разработают индивидуальные дорожные карты реализации стратегии развития экспорта для московских производителей. Об этом сообщила ТАСС в четверг генеральный директор "Моспрома" Наталья Шувалова.

Дорожные карты будут разработаны по итогам стратегической сессии "Лицом к лицу. Стратегии экспорта и экспортные маршруты", которую центр "Моспром" провел в октябре 2020 года.

"До конца текущего года мы создадим обобщенные дорожные карты. Также мы будем решать существующие проблемы путем улучшения существующих системных мер", - сказала Шувалова, добавив, что соответствующие предложения будут выноситься как на уровень города, так и на федеральный уровень.

Гендиректор "Моспрома" отметила, что состоявшееся в октябре мероприятие прошло в формате индивидуальных сессий для столичных компаний, в них приняли участие 10 московских производителей. По ее словам, в основу дорожных карт войдут как план выхода на новые рынки сбыта, так и преодоление ключевых экспортных барьеров.

"Предварительно мы провели исследование среди столичных экспортеров, которое обозначило главные запросы и внешнеэкономические ограничения. Так, ключевым запросом компаний стала разработка экспортных стратегий. Можно сказать, что мы создали рабочую группу, в состав которой вошли столичные компании, желающие развивать свой потенциал и в целом Москвы на зарубежных рынках, эксперты внешнеэкономической деятельности и специалисты "Моспрома", - сказала Шувалова.

Индивидуальный подход

Многие московские производители смогли быстро приспособиться к новым условиям, связанным с влиянием пандемии на экономику, наладили прямой сбыт, выпустили дополнительную "ковидную" линейку продукции и даже смогли выиграть незапланированные тендеры - например, на оборудование госпиталей, отметила Шувалова. Однако, по ее словам, у столичных компаний сохранилась потребность в выстраивании четкой линии продаж на зарубежных рынках.

Она отметила, что главная идея "Моспрома" в работе с компаниями - индивидуальный подход к каждой из них.

"Мы, в отличие от других институтов экспорта, не предлагаем какой-то единый, общий инструмент, мы стараемся настроить инструменты, которые у нас есть, под каждую конкретную компанию. Так, помимо создания дорожных карт, мы планируем разработать индивидуальные планы развития для компаний, участвовавших в сессии", - подчеркнула Шувалова.

Сопровождение компаний при реализации стратегий

"Дорожная карта будет представлять собой последовательность шагов для преодоления барьеров в экспорте. Примерно раз в неделю мы будем выходить на связь с компаниями, пытаться проектировать конкретный путь к выполнению трудной задачи, более короткий путь к результату, помогать в расстановке приоритетов. То есть проектировать другой календарь, другую загрузку, чтобы сдвинуть фокус на стратегию", - рассказала Шувалова.

Она добавила, что у разных компаний разные барьеры в экспорте.

"Кому-то нужно помочь с аналитикой, дать информацию, кому-то нужно помочь с сертификацией на том или ином рынке, поскольку страны предъявляют разные требования к продукту", - пояснила гендиректор "Моспрома".

Реакция производителей

Индивидуальный подход "Моспрома" отмечает московский предприниматель, основатель компании "РЭСТО" ("Российские энергосберегающие технологии освещения") Семен Бурукин, обращавшийся в этот центр по программе поиска партнеров на зарубежных рынках.

"Я не ожидал, честно говоря, такого взвешенного правильного подхода. Была проведена адресная работа, которая нам сэкономила много ресурсов на поездки, на отвлечение от основной работы менеджеров. Каждый зарубежный байер (специалист по закупкам - прим. ТАСС) и дистрибьютор, с которым "Моспром" нам организовал во время пандемии предпродажные мероприятия в дистанционном формате, был осведомлен не только о нашей продукции, но и об основных преимуществах. Можно сказать, что мы не заходили вслепую", - поделился он впечатлениями с ТАСС.

Бизнесмен отметил, что с рядом компаний "РЭСТО" уже перешла в стадию обсуждения условий взаимодействия после байерской программы "Моспрома".

В компании "Финго", занимающейся производством газоочистного оборудования, рассказали, что по итогам сессии центр "Моспром" разработает план действий, направленных на развитие экспорта этой компании.

"Хотим выйти на новые рынки, системно увеличить долю экспортных контрактов в нашем обороте, и поэтому важно скорректировать нашу готовую стратегию в связи с новыми барьерами", - сообщил ТАСС представитель компании Максим Давыдов.