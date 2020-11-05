Главный индекс Франкфуртской биржи вырос на 1,98% по итогам торгов

БЕРЛИН, 5 ноября. /ТАСС/. Основной индекс Франкфуртской фондовой биржи DAX, включающий 30 крупнейших акционерных компаний Германии, вырос в четверг на 1,98% по итогам торгов, несмотря на сохраняющуюся неопределенность исхода выборов в США. Это следует из данных торговой площадки.

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DAX поднялся до уровня в 12 568,09 пункта и тем самым наверстал потери, которые были вызваны решением правительства ФРГ ввести 2 ноября новые карантинные меры. В прошлую пятницу индекс закрылся на уровне в 11 450 пунктов.

Другой индекс Франкфуртской фондовой биржи - MDax, который объединяет 60 компаний средней руки, увеличился на 0,95%, до 27 498,94 пункта.

По мнению экспертов, несмотря на то, что исход выборов в США пока не ясен, инвесторы в целом спокойны в связи с тем, что шансы кандидата в президенты от Демократической партии Джозефа Байдена на победу более высокие, нежели у действующего главы государства Дональда Трампа. Однако аналитики предупреждают, что в свете возможных юридических прений по поводу подсчета голосов возможны колебания основных биржевых показателей.