ЦБ РФ скорректировал прогноз по ВВП на 2021 год в рисковом сценарии

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Банк России пересмотрел прогноз по ВВП на 2021 год в рисковом сценарии, установив его в диапазоне от снижения на -0,5% до роста на 0,5%. Об этом говорится в Основных направлениях единой государственной денежно-кредитной политики на 2021 год и период 2022 и 2023 годов, опубликованных на сайте регулятора в четверг.

Ранее в проекте документа указывалось, что в рисковом сценарии в 2021 году ВВП РФ будет расти в диапазоне от 0% до 1%. При этом прогноз на последующие два года не изменился, ЦБ по-прежнему ожидает в рисковом сценарии рост ВВП 1-2% в 2022 и 1,5-2,5% в 2023 году.

В рисковом сценарии предполагается, что в дополнение к повторному росту заболеваемости коронавирусной инфекцией возможны и другие шоки для мировой экономики, например, усиление торговых противоречий и геополитической напряженности, долговых проблем отдельных стран или отраслей, уточняется в документе.