Парижская биржа закрылась ростом главного индекса на 1,24% на фоне выборов в США

ПАРИЖ, 5 ноября. /ТАСС/. Основной индекс CAC-40, отражающий среднее значение котировок крупнейших компаний на Парижской бирже, на закрытии торгов в четверг вырос на 1,24%, до 4 983,99 пункта. Об этом свидетельствуют данные, которые транслирует в интернете биржевая площадка.

Как отмечают аналитики телеканала BFM, на рост котировок влияет как рост шансов на победу в американской президентской гонке кандидата от демократов Джозефа Байдена, так и тот факт, что двум основным американским партиям придется "сожительствовать в Конгрессе". "Гипотеза о том, что Палата представителей будет за демократами, а Сенат республиканским, выглядит отличным компромиссом для рынков", - отмечает телеканал.

Всеобщие выборы состоялись в США во вторник. На них избирались президент и вице-президент, все 435 членов Палаты представителей и треть Сената Конгресса, губернаторы 13 штатов и территорий. Победитель президентской гонки пока не определен. Согласно прогнозам телеканала "Фокс ньюс", а также агентства Associated Press, кандидат от республиканцев Дональд Трамп заручился поддержкой 214 выборщиков из необходимых 270, а Байден - 264.