Эксперт: приморские экспортеры могут закрепиться на рынке Китая в течение трех лет

ВЛАДИВОСТОК, 6 ноября. /ТАСС/. Приморские производители могут успешно встроиться в рынок Китая в течение двух-трех лет, если они готовы соответствовать высоким стандартам, активно продвигать себя и потерпеть первое время без прибыли. Такое мнение в беседе с корреспондентом ТАСС высказал Илья Романов - генеральный директор группы компаний "Энергия экспорта", которая совместно с центром поддержки экспорта Приморского края в этом году выводит местные компании на рынок КНР.

В конце июля центр "Мой бизнес" в Приморье запустил образовательную программу "Энергия экспорта" для экспортеров и предпринимателей, желающих выйти со своей продукцией на рынки Китая. Подрядчиком на курсе выступает одноименная группа компаний.

"Шансы закрепиться на рынке КНР, несмотря на его насыщенность, у наших компаний вполне реальны. И это уже показывает практика: компании, которые с прошлого года с нами работали, сегодня стабильно отгружаются в Китай. Производители, готовые планомерно занимать новые ниши, могут встроиться в китайский рынок за несколько лет. А если удастся быстро встроиться в информационное поле, то прибыль можно получить уже на второй-третий год", - рассказал Романов.

Он отметил, что приморский бизнес имеет большой потенциал, если готов работать по жестким правилам и планомерно заниматься продвижением своего товара на этом непростом поле. В рамках акселератора "Энергия экспорта" расходы на продвижение местных производителей за границей на себя берет региональный центр поддержки экспорта (входящий в структуру центра "Мой бизнес").

"Это структура, которая в рамках акселератора нас всех координирует, отслеживает качество работы, ее результат, включается в решение проблем, если они возникают, разъясняет непонятные моменты во взаимоотношениях с официальными российскими структурами. Также они субсидируют от 90 до 100 процентов затрат на наши услуги. Ведь экспортеры, как правило, просто не планируют свой бюджет с таким прицелом, вкладывая все в производство", - пояснил собеседник агентства.

Поддержка экспортеров в Приморье является одним из ключевых направлений работы центра "Мой бизнес" в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт". Нацпроект ориентирован на достижение доли экспорта продукции обрабатывающей промышленности, сельскохозяйственной продукции и услуг в ВВП до 20%, а также на рост экспорта несырьевых неэнергетических товаров к 2024 году на 85% - до $250 млрд.