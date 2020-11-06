В Думе готовы подумать над поправками о росте НДФЛ при доходах свыше 12 млн рублей

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Предложение экспертов ВШЭ поднять НДФЛ до 20-24% для получающих свыше 12 млн и 24 млн рублей в год является справедливым, соответствующие поправки могут быть внесены ко второму чтению законопроекта о росте НДФЛ до 15% для лиц, чьи доходы превышают 5 млн рублей в год. Об этом заявила в беседе с ТАСС первый зампред комитета Госдумы по федеративному устройству и местному самоуправлению Ирина Гусева ("Единая Россия").

"Я считаю, что это справедливо, чем больше ты получаешь, тем больше должен платить налог. Это предложение нужно отработать, взвесить. Если президент внес предложение про 15% НДФЛ, и мы четко понимаем, куда эти деньги идут, четко знаем, какая это будет сумма - эти деньги пойдут на больных ребятишек, болеющих редкими заболеваниями, то и здесь надо понимать, какая это будет сумма. Предложение, с моей точки зрения, имеет правильное направление, идея замечательная, теперь нужно считать, теперь нужно все это взвешивать и понимать, куда идут эти деньги, то есть они должны иметь целевое назначение", - сказала депутат.

Гусева отметила, что готова вносить соответствующую поправку ко второму чтению законопроекта о росте ставки НДФЛ. "Лично эту поправку как человек я готова вносить, но мы должны ее обсудить и выверить. Потому что идея правильная. Мысли правильные, но дальше нужно все просчитать. Это продолжение темы дискуссии о прогрессивном налоге, этого ожидают в обществе", - отметила Гусева.

По ее словам, вопрос о прогрессивном налогообложении часто поднимался и было много вариантов этой идеи, но эта тема поднимается "не просто ради какого-то дешевого пиара, а это ради того, чтобы была достигнута какая-то цель". "Я абсолютно готова это поддержать, потому что сейчас уже мы видим, что 15% - это те, кто 5 миллионов получает, такая категория есть, но теперь следующая категория - те, кто получает больше 12 миллионов". Гусева выразила надежду, что часть средств от роста налогов могла бы пойти "на те же муниципальные территории, на решение государственных задач, потому что их очень много".

Ранее эксперты Высшей школы экономики (ВШЭ) в заключении на проект федерального бюджета на 2021 год и плановый период 2022-2023 гг. посчитали возможным повышение налогового бремени на неинвестируемые высокие личные доходы граждан и на неинвестируемые свободные средства корпораций. Речь шла о ставке подоходного налога в 20-24% для доходов физических лиц в объеме свыше 12 млн руб. и 24 млн руб. в год, а также о возвращении к ставке налога на прибыль на уровне 24% или даже 30% в сочетании с установлением эффективного инвестиционного вычета.

Президент РФ Владимир Путин в ходе обращения к россиянам 23 июня предложил с 1 января 2021 года повысить с 13% до 15% налог на доходы физических лиц (НДФЛ) для граждан с доходами более 5 млн рублей в год. Он отмечал, что повышенным налогом будет облагаться только сумма, превышающая 5 млн рублей. Соответствующий законопроект Госдума одобрила в первом чтении 21 октября.