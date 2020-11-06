В Чувашии одобрили законопроект о поддержке бизнеса в 2021 году почти на 300 млн рублей

ТАСС, 6 ноября. Меры поддержки пострадавшего от пандемии бизнеса Чувашии в 2021 году за счет налогообложения оцениваются почти в 300 млн рублей. Соответствующий законопроект был поддержан в пятницу на заседании кабинета министров республики, сообщили журналистам в пресс-службе администрации главы региона.

"6 ноября на заседании кабинета министров Чувашской Республики одобрили законопроект, предлагающий улучшение условий налогообложения для бизнес-сообщества региона. Дополнительная государственная помощь на 2021 год оценивается почти в 300 млн рублей", - отметили в пресс-службе.

Документ предполагает для субъектов малого и среднего предпринимательства из списка пострадавших отраслей, применяющих упрощенную систему налогообложения, продление пониженных налоговых ставок на 2021 год. Законопроектом также предусмотрено предоставление аналогичных льгот для налогоплательщиков, которые решили начать свой бизнес в период пандемии коронавируса. Исключение составят те, кто уже пользуется налоговыми каникулами. Пониженные налоговые ставки по упрощенно системы налогообложения на 2021-2023 годы также получат индивидуальные предприниматели и организации, чья основная деятельность относится к разделам "Обрабатывающие производства", "Научные исследования и разработки", а также входящие в реестр социально-ориентированные некоммерческие организации.

"Если объектом налогообложения являются доходы - в размере 4%, если доходы, уменьшенные на величину расходов, - в размере 10%", - процитировали в пресс-службе слова министра финансов Чувашии Михаила Ноздрякова.

По его словам, предлагается установить условия применения пониженных налоговых ставок по упрощенной системе налогообложения. В их числе заработная плата работников не менее 1,5 минимальных размеров оплаты труда, доля доходов от реализации товаров, работ или услуг по этим видам деятельности не менее 70% и полное отсутствие задолженности по налогам.

По данным министерства здравоохранения республики на 6 ноября, в Чувашии выявлено 10 262 случая коронавируса. Выздоровели 8 790 человек, умерли 164 пациента с подтвержденной инфекцией.