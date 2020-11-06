Кабмин отменил индексацию тарифов для жителей Крыма в 2020 году

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Правительство приняло постановление, согласно которому индексация тарифов на электроэнергию для жителей Крыма и Севастополя отменяется. Соответствующее постановление опубликовано в пятницу на портале нормативных правовых актов.

"Установить, что в субъектах Российской Федерации, предусмотренных приложением №4 (Крым и Севастополь - прим. ТАСС) <…> цены (тарифы) на электрическую энергию, поставляемую населению и приравненным к нему категориям потребителей, во втором полугодии 2020 г. не могут превышать соответствующие цены (тарифы), установленные на первое полугодие 2020 г.", - говорится в документе.

При этом Федеральной антимонопольной службе РФ поручено в течение 10 дней пересмотреть минимальные и максимальные тарифы на электроэнергию для населения и цены на услуги по ее передаче по электрическим сетям.