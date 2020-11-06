Цена нефти Urals превысила цену Brent почти на $1 за баррель

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Российская экспортная нефть Urals в начале ноября подорожала и торговалась с премией в $0,95 за баррель к североморскому сорту Brent на фоне снижения поставок. Это максимум с июля. Однако из-за слабого спроса и растущей добычи в Ливии давление на Urals усилилось, сообщили ТАСС в S&P Global Platts.

Так, спотовая цена на российскую нефть на северо-западе Европы (CIF Роттердам) за период с 26 октября по 5 ноября составляла от $37,4 до $41,18 за баррель, при этом дисконт к Brent колебался от $0,3 до $0,7 за баррель.

Стоимость Urals в регионе Средиземноморья (CIF Аугуста) при этом составляла от $37,7 до $41,35 за баррель, а положительный спрэд к Brent достигал $0,6-0,95 за баррель.

Максимальная премия в $0,95 за баррель держалась на торгах 30 октября и 2 ноября, когда цена нефти не доходила до $38 за баррель. Однако резкий рост до $40,5 за баррель сократил премию к Brent до $0,6 за баррель. По данным S&P Global Platts, это максимальный размер премии с июля этого года. Увеличение спроса на российское сырье в Европе был вызван снижением поставок из Балтийских портов и Новороссийска, пояснил управляющий редактор по рынку нефти S&P Global Platts Иэн Стивенсон.

"Однако эти же высокие цены и подорвали интерес к Urals со стороны европейских НПЗ, которые работают сейчас в условиях низкой рентабельности, а кроме того, в значительной степени, закрыли свои потребности за счет арбитражной нефти из Азии. Эти два фактора, а также возобновление поставок из Ливии привели к тому, что спотовые цены на Urals находятся под понижательным давлением", - заключил он.

Исторического максимума премия Urals к Brent достигала в июне этого года, она составляла $2,45 за баррель.