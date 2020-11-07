На масштабные поиски месторождений нефти и газа в Калмыкии направят 500 млн рублей

ЭЛИСТА, 7 ноября. /ТАСС/. Инвестиции в масштабный проект по поискам месторождений нефти и газа, реализация которого в Калмыкии продлится до 2022 года, оцениваются в 500 млн рублей. Средства выделяются из федерального бюджета, сообщил ТАСС глава республики Бату Хасиков.

Ранее сообщалось, что на Хаптагайском участке Калмыкии впервые после почти 30-летнего перерыва возобновились геологические работы по изучению недр. В проекте участвуют Министерство природных ресурсов и экологии РФ, Федеральное агентство по недропользованию, Всероссийский научно-исследовательский геологический нефтяной институт, правительство Калмыкии.

"Первый этап начавшихся в регионе комплексных геолого-геофизических работ по поискам нефти и газа на Хаптагайском участке оценивается в сумму порядка полумиллиарда рублей, это субсидия федерального бюджета. Объем работ рассчитан до конца 2022 года", - сказал он.

В случае открытия новых месторождений нефти и газа в республике появятся новые рабочие места, увеличатся поступления в бюджеты всех уровней, в том числе и в местный, улучшится социально-экономическая ситуация в регионе. Все это в совокупности позволит совершить рывок в развитии республики, добавил глава республики.

Калмыкия считается высокоперспективным регионом с точки зрения поисков новых месторождений нефти и газа. По словам министра природных ресурсов и охраны окружающей среды республики Очира Джамбинова, степная республика с геологической точки зрения схожа с западным Казахстаном, однако очень мало изучена. Промышленная нефтегазоносность региона уже доказана: на его территории имеется целый ряд мелких месторождений нефти и газа. Специалистам предстоит выявить более крупные.

Комплексные геолого-геофизические работы на Хаптагайском участке нераспределенного фонда недр проводятся в пределах четырех районов республики - Кетченеровского, Сарпинского, Малодербетовского и Октябрьского. Площадь изучаемого объекта составляет порядка 8 тыс. кв. м, уточнил министр.