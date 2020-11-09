Ямал увеличит экспорт оленьих субпродуктов в Германию более чем в пять раз в 2021 году

ТАСС, 9 ноября. Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО) в 2021 году планирует увеличить экспорт оленьих субпродкутов в Германию более чем в пять раз по сравнению с 2020 годом. Общий объем экспортируемой продукции составит 80 тонн, сообщили ТАСС департаменте агропромышленного комплекса ЯНАО.

В апреле сообщалось, что Ямало-Ненецкий автономный округ впервые поставил в Германию 15 тонн оленьих субпродуктов - так называемых боенских отходов, получаемых в процессе заготовок оленины. Это был первый опыт поставки такой продукции за рубеж для оленеводческих регионов России. Боенскими отходами считаются легкие, трахея и прочие субпродукты оленя, не пригодные в пищу человеку.

"ООО "Сибирский олень" в текущем году поставило на экспорт (Германия) первую партию непищевых оленьих субпродуктов в объеме 15 тонн, в 2021 году планируется поставить порядка 80 тонн субпродуктов", - сообщили в департаменте.

Что касается экспорта мяса северного оленя в Финляндию, которая является основным потребителем продукции оленеводства, то из-за снижения туристической активности в стране несколько упал спрос на оленеводческую продукцию. По данным департамента АПК ЯНАО, финская компания "Polarika OY" готова закупить по действующему контракту в 2021 году 220 тонн мяса оленя. Это на 130 тонн меньше, чем в 2020 году.

На Ямале обитает крупнейшее в мире одомашненное поголовье оленей - свыше 760 тыс. ЯНАО - единственный регион России, который имеет право экспортировать оленину в страны Евросоюза.