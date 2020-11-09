"Русгидро" планирует с 2021 года выплачивать не менее 25 млрд руб. дивидендов

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Компания "Русгидро" планирует выплачивать дивиденды, начиная с 2021 года, на общую сумму не менее 25 млрд рублей. Об этом сообщил глава "Русгидро" Николай Шульгинов в интервью изданию РБК, опубликованном в понедельник.

"Планируем, что в среднесрочной перспективе, начиная со следующего года, "Русгидро" будет выплачивать дивиденды на уровне не менее 25 млрд руб. в год. За прошлый год мы выплатили дивиденды на 15,7 млрд руб. В следующем году ожидаем увеличения дивидендной доходности с 4,8% до уровня 8-9% к текущей цене акций. Таковы наши расчеты в базовом варианте на ближайшие годы, ведь у нас не будет списаний или они будут сравнительно небольшими", - сказал Шульгинов.

Глава "Русгидро" добавил, что у компании имеется достаточный денежный поток для выплаты дивидендов из прибыли без привлечения дополнительных кредитов.

Наряду с этим, отвечая на вопрос о причинах продления его контракта на два года, Шульгинов пояснил, что два года - оптимальный срок. "Больше - нет, не хотелось бы. Два года хорошо для реализации начатого и структурирования нового. Подробности говорить не буду", - отметил глава "Русгидро".

Ранее совет директоров "Русгидро" продлил полномочия главы компании Шульгинова на два года, начиная с 1 октября 2020 года.

"Русгидро" - один из крупнейших российских энергетических холдингов, объединяющий более 90 объектов возобновляемой энергетики в РФ и за рубежом, тепловые электростанции и электросетевые активы на Дальнем Востоке, а также энергосбытовые компании и научно-проектные институты. Крупнейшими акционерами "Русгидро" являются Российская Федерация (60,6%) и банк ВТБ (13,3%).