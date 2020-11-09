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На "Гродно Азот" остановили работу одного из цехов

Сообщается, что угрозы экологии нет

МИНСК, 9 ноября. /ТАСС/. Проблемы в технологическом процессе привели к остановке цеха Аммиак-4 на ОАО "Гродно Азот", угрозы городу и экологии нет. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в понедельник на сайте предприятия.

"В понедельник, 9 ноября, в 05:30 из-за проблем в технологическом процессе отделения очистки конвертированного газа произошла остановка компрессора синтез-газа в цехе Аммиак-4 со сбросом АВС (азотно-водородной смеси) на факел", - отмечается в сообщении.

В настоящее время ведутся работы по налаживанию технологического процесса и дальнейшего пуска цеха в работу. "Угрозы городу, экологии, жителям и работникам предприятия нет", - заверили на "Гродно Азот".

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