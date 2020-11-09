Победители конкурса по развитию экотуризма реализуют первые проекты в 2021 году

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Победители конкурса на создание туристско-рекреационных кластеров и развитие экотуризма в России, которыми стали 17 команд из 15 регионов страны, частично воплотят свои первые проекты уже в 2021 году. Об этом сообщили порталу "Будущее России. Национальные проекты", оператором которого является ТАСС, организаторы и участники конкурса.

Всего на конкурс на первом этапе было подано 115 заявок из 68 регионов. Из них в финале оказались 36 пилотных территорий. Эксперты и конкурсная комиссия отобрали 10 проектов туристско-рекреационных кластеров, еще шесть выиграли в номинации "Территория перспективного развития" и один проект - ТРК "Высокогорский" из Татарстана - по результатам народного голосования.

По словам главы Ростуризма Зарины Догузовой, "первые практические результаты будут видны уже в следующем году". За это время, к примеру, можно как минимум обустроить экотропу или возвести модульные отели и кемпинги. При этом на комплексное воплощение проектов может уйти до двух лет и даже больше, в зависимости от их сложности, уточнила она.

"При практической реализации проектов наша работа будет сосредоточена на трех основных направлениях: системное развитие туристической и обеспечивающей инфраструктуры, маркетинговое продвижение. Это серьезная проблема, ведь часто наши граждане и иностранные туристы просто не знают, куда поехать, как добраться и чем себя можно там занять. И третий блок касается снятия законодательных барьеров и ограничений. Все эти три блока вопросов мы планируем включить в будущий национальный проект по туризму, над формированием подходов к которому мы сейчас работаем", - сказала Догузова.

По данным организаторов конкурса, в ближайшее время топ-10 команд-победителей, а также лидер народного голосования пройдут закрытую акселерационную программу, где создадут "упакованные продукты", готовые к реализации, а потом представят их инвесторам и экспертам профильных министерств и ведомств. Топ-6 территорий перспективного развития получат наставника, и там займутся подготовкой индивидуальной траектории развития.

Конкурс призван выстроить фундамент для комплексного развития территорий, связанных с экотуризмом. Он проводится впервые и направлен на решение задач нацпроекта "Экология" и Стратегии развития туризма в РФ до 2035 года. Его организатором выступило Агентство стратегических инициатив при поддержке Минприроды, Минэкономразвития, Минвостокразвития и Ростуризма, оператор - агентство стратегического развития "Центр".