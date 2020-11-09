Башкирия получит 6,7 млрд рублей на решение проблемы обманутых дольщиков

УФА, 9 ноября. /ТАСС/. Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства выделит Башкирии 6,7 млрд рублей на завершение строительства домов обманутых дольщиков. Речь идет о восстановлении прав почти 3 тыс. человек, сообщила в понедельник пресс-служба главы республики.

"В отношении 89 проблемных домов специалисты министерства (министерство строительства и архитектуры Башкирии) организовали совместную работу с федеральным Фондом защиты прав участников долевого строительства. Наблюдательный совет фонда уже рассмотрел заявки на софинансирование 59 объектов, что позволит восстановить нарушенные права 2 945 жителей. На рассмотренные объекты федеральный фонд выделит 6,7 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Республика увеличит софинансирование работ по незавершенным домам на 300 млн рублей, что позволит региону претендовать на федеральное финансирование по другим объектам. Проблема обманутых дольщиков должна быть решена к 2024 году, добавили в пресс-службе со ссылкой на главу Башкирии Радия Хабирова.

По состоянию на 9 ноября в республике остается 125 проблемных домов, в которых зарегистрированы более 7,5 тыс. человек. В конце октября Фонд согласовал заявку региона по 26 объектам незавершенного строительства, до конца года ожидается решение еще по 9 домам.