"Россети" впервые внедрили комплексы с микропроцессорами "Эльбрус" на двух подстанциях

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Группа "Россети" ввела в работу комплексы релейной защиты (РЗА) на базе российского микропроцессора "Эльбрус" на подстанциях 220 кВ "Борская" и "Семеновская" в Нижегородской области. Об этом сообщил Telegram-канал группы.

"Первые в стране комплексы релейной защиты на базе российского микропроцессора "Эльбрус" введены в работу на объектах "Россетей", - говорится в сообщении.

Пилотными площадками стали две подстанции "Россети ФСК ЕЭС" в Нижегородской области - 220 кВ "Борская" и "Семеновская". От их работы зависит электроснабжение городов и поселков с населением почти 170 тыс. человек и нескольких крупных предприятий, уточнили в группе.

Оборудование разработали компания "НИПОМ" и концерн "Автоматика" госкорпорации "Ростех", в составе которого проект ведет институт электронных управляющих машин им. И.С. Брука.

О системе релейной защиты

Система релейной защиты на базе микропроцессора "Эльбрус" характеризуется низким уровнем отказов, гарантирует защиту от несанкционированного вмешательства в работу энергообъектов и отсутствие "закладок", позволяющих негласно снимать информацию. Также реализована функция самодиагностики, уточнили в "Россетях".

"Использование процессоров "Эльбрус" позволяет комплексам РЗА соответствовать всем требованиям, предъявляемым для присвоения статуса оборудования российского происхождения. Повышается надежность комплексов и их стойкость к информационным атакам, что крайне важно, когда речь идет об оборудовании одной из крупнейших в России и мире энергетической компании", - сказал генеральный директор концерна "Автоматика" Владимир Кабанов, слова которого приводятся в сообщении компании "Россети".

Доктрина энергетической безопасности Российской Федерации задает направление на развитие кибербезопасности и импортозамещения в системах технологического управления энергокомплексом, объекты которого относятся к критической информационной инфраструктуре, отметил генеральный директор "НИПОМ" Евгений Кислов.

"Использование аппаратно-программных решений, в основе которых лежит российский микропроцессор "Эльбрус" и одноименная операционная система, позволяет отечественной промышленности сделать еще один шаг к снижению технологической зависимости от импортных технологий и решить вопросы информационной безопасности в такой важнейшей области как РЗА линий и подстанций 110-220 кВ, относящихся к объектам критической информационной инфраструктуры", - сказал Кислов.

О программе цифровой трансформации

Совет директоров компании "Россети" в декабре 2018 года одобрил концепцию "Цифровая трансформация 2030". Программа реализуется, в том числе, в дочерних предприятиях "Россети Центр", "Россети Центр и Приволжье", "Россети Московский регион".

Реализация концепции позволит снизить операционные и инвестиционные расходы компании, сократить потери электроэнергии, повысить надежность, доступность электроснабжения и создать набор дополнительных услуг для клиентов.