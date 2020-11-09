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Чекунков: главной задачей Минвостокразвития будет реализация нацпрограммы развития ДФО

По словам кандидата на пост главы Минвостокразвития, в настоящее время задел инвестиционного развития Дальнего Востока выше, чем в других сферах

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Главная задача Минвостокразвития - добиться реализации нацпрограммы развития Дальневосточного федерального округа (ДФО), считает кандидат на пост главы министерства Алексей Чекунков.

"Первый пункт, очевидно, - это добиться реализации целей национальной программы", - сказал он в понедельник на заседании комитета Госдумы по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока.

Чекунков отметил, что в настоящий момент задел инвестиционного развития Дальнего Востока выше, чем в других сферах, так как эффект от реализации инвестпроектов виден спустя несколько лет. "Логичный следующий шаг, который уже был предпринят, и начата эта работа нашими предшественниками, - это радикальное повышение социальной привлекательности. Пример - льготная ипотека, которой уже воспользовались 50 тыс. семей, пока немного, но в масштабах Дальнего Востока уже неплохо, мы видим, что сейчас, конечно, главная задача - это нарастить темпы строительства жилья", - сказал он.

Кандидат отметил, что в связи с этим необходимо не просто заниматься строительством и ликвидацией аварийного фонда, но и развивать комфортную городскую среду. "Я думаю, здесь пригодится наш опыт [сделать это] за доступные средства, потому что мы понимаем, что у нас бюджета Саудовской Аравии не предполагается на достижение тех задач в муниципалитетах Дальнего Востока и Арктики, которые бы хотелось, но мы знаем, видели и сами применяли и в Фонде [развития Дальнего Востока], и в группе ВЭБ.РФ, и в министерстве сравнительно недорогие решения, которые очень здорово преображали портрет городов", - сказал он.

Резюмируя задачи, Чекунков отметил, что в ходе работы над реализацией нацпрограммы развития ДФО нужно сделать так, чтобы "каждое министерство чувствовало себя министерством по развитию Дальнего Востока и Арктики", поскольку национальная программа содержит "цели очень амбиционные, с учетом бюджетного процесса, бюджетных ограничений, пандемии, рынков мировых и финансовых, энергоресурсов", при этом достичь результатов необходимо за 3,5 года.

Национальная программа социально-экономического развития Дальнего Востока на период до 2024 года и на перспективу до 2035 года разработана по поручению президента РФ Владимира Путина. Текст документа утвержден председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным.

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