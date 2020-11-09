Американские биржевые индексы растут на фоне данных о выборах президента США

НЬЮ-ЙОРК, 9 ноября. /ТАСС/. Ключевые индексы на Нью-Йоркской фондовой бирже продемонстрировали в понедельник стремительный рост.

По информации на сайте торговой площадки, промышленный индекс Dow Jones поднялся на 1517,48 пункта (5,21%), до отметки 29 834,71. Индекс S&P 500, который включает 500 самых крупных компаний рынка США, вырос на 133,71 пункта (3,82%), до отметки 3 643,57. Индекс электронной биржи Nasdaq поднялся на 115,66 пункта (0,98%), до уровня 12 016,88.

Как отметила телекомпания CNN, комментируя начало сессии, на настроения инвесторов оказали влияние два фактора - победа Джозефа Байдена на президентских выборах и прогнозы компании Pfizer по поводу того, что ее вакцина от коронавируса эффективна на 90%.