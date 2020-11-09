В Вологодской области продлили региональную программу льготной ипотеки до конца 2022 года

ВОЛОГДА, 9 ноября. /ТАСС/. В Вологодской области продлили до 31 декабря 2022 года региональную программу льготной ипотеки с выплатой компенсаций семьям при рождении первого ребенка и последующих. Об этом сообщил в понедельник губернатор Олег Кувшинников, поручив выделить из областного бюджета средства на выплату компенсаций.

"Уверен, что и в дальнейшем программа льготной ипотеки на покупку жилья будет востребованной мерой, и еще большее количество жителей области улучшат свои жилищные условия. Поручаю департаменту финансов, департаменту строительства Вологодской области продлить региональную программу льготной ипотеки для семей, в которых родился первый и последующие дети, до 31 декабря 2022 года. До этой же даты продлена и федеральная программа льготной ипотеки. Прошу включить необходимые средства для предоставления компенсаций на 2021 и 2022 год", - сказал губернатор на оперативном совещании облправительства.

По его словам, благодаря федеральной программе жилищные условия улучшила 941 семья в области, общий объем предоставленных средств составил более 1,7 млрд рублей.

Кроме того, с 1 марта 2019 года по инициативе губернатора Кувшинникова запущена региональная ипотечная программа. Жители, у которых с 1 января 2018 года родился первый ребенок, а также молодые и многодетные семьи с детьми, могут получить ипотечный заем по ставке, сниженной на 3%. Срок кредитования - до 25 лет, максимальная сумма - до 3 млн рублей. Средства можно направить на покупку квартиры на первичном и вторичном рынках или на рефинансирование ранее взятого кредита.

В прошлом году по региональной программе выдано 84 займа на 110 млн рублей, в этом году - 203 займа на 255 млн рублей. Льготные займы предоставляются по ставкам от 5 до 6,8%. В результате в этом году за счет государственной поддержки обеих программ свои жилищные условия улучшила 1441 семья, сообщил глава региона.

В соответствии с федеральной программой льготной ипотеки, действие которой по поручению президента Путина продлено до 31 декабря 2022 года, право на получение льготной ипотеки имеют граждане России при рождении у них с 1 января 2018 года и до 31 декабря 2022 года второго и последующих детей. Льготная ставка не более 6% годовых устанавливается на весь срок действия кредитного договора - до 30 лет. Максимальный объем ипотечного кредита - до 6 млн рублей.