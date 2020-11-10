Uniper считает, что санкции США против "Северного потока - 2" пока не угрожают компании

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Параметры финансирования проекта строительства газопровода "Северный поток - 2" не изменены, несмотря на потенциальную угрозу новых санкций. Об этом сообщил топ-менеджер германского концерна Uniper, который является одним из участников проекта.

"Говоря о роли Uniper в проекте как о финансовом партнере, могу сказать, что в части финансирования крупных изменений нет, также мы не меняли и структуру проекта, - сказал он. - В нашем понимании санкции или санкционные риски не представляются чем-то специфичным для Uniper".

Он также добавил, что, по его мнению, санкции США против "Северного потока - 2" пока не угрожают компании. Тем временем компания изучает санкционные риски для "Северного потока - 2" и не готова дать новых пояснений по этому вопросу.

"Что касается санкционных рисков со стороны США, то мы продолжаем мониторить и анализировать ситуацию. В третьем квартале этого года новых оценок по этому вопросу не появилось", - сказал финансовый директор Uniper Саша Биберт на конференц-звонке с инвесторами по итогам третьего квартала.

Биберт также констатировал, что в ситуации с якобы отравлением Алексея Навального "нет никакой связи и угрозы для проекта", о чем заявляли власти Евросоюза.

Проект "Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. метров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. К настоящему времени "Северный поток - 2" построен на 93%. Строительство газопровода было приостановлено в конце декабря 2019 года - после того, как швейцарская Allseas отказалась от укладки труб из-за возможных санкций со стороны США.

Финансирование проекта осуществляется в рамках кредитных соглашений, заключенных между компаниями Nord Stream 2 AG (оператор проекта), "Газпромом" и европейскими инвесторами - OMV, Wintershall Dea, Engie, Shell и Uniper.