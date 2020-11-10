Меры господдержки креативных индустрий обсудят на форуме сильных идей в Москве

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко расскажет о мерах государственной поддержки креативных индустрий на форуме "Сильные идеи для нового времени", который проведут 11-13 ноября Агентство стратегических инициатив (АСИ) и Фонд Росконгресс.

"В России уже происходят фундаментальные изменения в отношении к креативным индустриям. <...> Все больше глав регионов хорошо понимают, что вложения в творчество, культуру и искусство перестали быть затратами и стали инвестициями. Важно, чтобы лидеры творческих сообществ, в первую очередь, сами сформулировали, что необходимо со стороны государства для обеспечения устойчивого развития креативных индустрий. В том числе - сами предложили государству правила, по которым эти индустрии будут функционировать", - приводятся на сайте АСИ слова Кириенко.

Кириенко напомнил, что по линии Фонда президентских грантов за последние годы поддержку получили более 3 тыс. проектов, которые можно отнести к креативным индустриям, а сумма поддержки составила около 8 млрд рублей, а для IT-компаний были введены налоговые льготы.

Отмечается, что участники мероприятия обсудят существующие возможности для развития креативных индустрий в России и меры поддержки со стороны государства. Среди стоящих на повестке вопросов: возможно ли увеличить вклад креативных индустрий в экономику за счет кросс-отраслевого взаимодействия? Надо ли опираться на мировой опыт или вырабатывать собственный самоидентичный подход? Нужна ли международная экспертная комиссия для развития креативных индустрий России?

Форум "Сильные идеи для нового времени", организованный Агентством стратегических инициатив и Фондом Росконгресс, пройдет 11-13 ноября в Москве. За время подготовки было собрано около 15 тыс. идей для развития экономики, социальной и технологической сфер России. Авторы 100 идей расскажут о них на форуме представителям федеральных органов власти и институтов развития. ТАСС является стратегическим информационным партнером мероприятия и обеспечивает работу официального медиабанка форума.