Новый министр энергетики Шульгинов рассказал о своих первых шагах на посту

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Николай Шульгинов, утвержденный 10 ноября Госдумой министром энергетики России, не намерен начинать работу в новой должности с каких-либо кадровых решений. Сначала он планирует заняться продвижением законопроектов в сфере электроэнергетики. Об этом он сообщил журналистам после своего утверждения в Госдуме.

"Я сохраню преемственность той политики министерства энергетики (которая была при Новаке - прим. ТАСС) по большинству вопросов. Нужно не начинать с кадровых решений, а определиться с выполнением тех задач, которые сегодня стоят: это продвижение тех законов, которые сейчас в Госдуме находятся, их около 7. И еще один закон очень важный, про выравнивание тарифов, инвестнадбавку на модернизацию дальневосточной энергетики, который в ближайшие дни будет внесен в Госдуму. Надо начать с этого, все остальное будет по ходу работы", - заметил он.

"Нужно вгрызаться в проблемы и их начинать решать. На первом этапе (я буду) тратить на это большое количество времени", - добавил он.

По его словам, завтра он планирует встретиться с будущим вице-премьером Александром Новаком. На ней они определят основные приоритеты работы министерства. "Мы завтра с ним встречаемся и определяем приоритеты по всем направлениям работы министерства энергетики, направлений много", - отметил он.