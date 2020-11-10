В Белоруссии считают, что недополучат по итогам года до $1,2 млрд из-за пандемии

МИНСК, 10 ноября. /ТАСС/. Бюджет Белоруссии по итогам года недополучит до $1,2 млрд из-за пандемии и перебоев с поставками нефти. Об этом сообщил журналистам во вторник министр финансов Юрий Селиверстов.

"В целом по году мы видим, что недопоступит около $2,5-3 млрд рублей доходов", - сказал Селиверстов, его слова приводит БелТА.

По словам министра, негативное влияние на доходы бюджета оказывает пандемия, кроме того, в I квартале нынешнего года были сложности с поставками нефти, соответственно, снизились доходы от продажи нефтепродуктов.