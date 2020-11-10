Росатом внедряет сервисы для формирования маршрутов по СМП на основе машинного обучения

МУРМАНСК, 10 ноября. /ТАСС/. Госкорпорация "Росатом" начала в пилотном режиме внедрять цифровой сервис, помогающий планировать маршруты прохождения судов по Северному морскому пути (СМП) с учетом ледовой обстановки и метеоданных. Об этом сообщила ТАСС директор по цифровизации госкорпорации Екатерина Солнцева.

Новые цифровые решения будут работать на основе машинного обучения и позволят оптимизировать сроки проводки судов, затраты на топливо и приведут к увеличению грузопотока по Северному морскому пути.

"Мы сейчас начинаем пилотный проект по формированию и планированию маршрутов в автоматическом режиме на основе машинного обучения с учетом метеоданных, с учетом данных о состоянии ледового покрытия. Мы можем формировать маршрут таким образом, чтобы он требовал бы наименьшие затраты топлива, в том числе мы можем увеличить время навигации с учетом того, что можем выбирать более оптимальный маршрут. В конечном итоге это увеличит грузопоток", - сказала она.

Солнцева отметила, что это только одно из цифровых решений, которое планируется применить в рамках работы по цифровизации Северного морского пути.

Также она напомнила, что в настоящее время Росатом запустил в опытную эксплуатацию систему под названием Штаб морских операций. Эта система позволяет отслеживать расположение всех судов, метеорологические характеристики, ледовую обстановку, получать оперативные данные об инцидентах и событиях в акватории Северного морского пути и мониторить транзитные потоки. "Это уже сейчас достаточно развернутая система, которую планируется в ближайшее время ввести в промышленную эксплуатацию, но уже сейчас генеральный директор "Атомфлота" использует ее в ежедневном режиме", - сообщила она.