НАУФОР предлагает позволить гражданам делиться активами ИИС третьего типа со своими детьми

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР) предлагает позволить гражданам делиться активами с Индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) третьего типа со своими детьми. Об этом сообщил глава СРО Алексей Тимофеев в рамках обсуждения концепции ЦБ РФ по развитию данного инструмента.

"Для ИИС третьего типа особенно важно решение вопросов наследования и передачи средств с этих счетов от родителей детям, где наследование должно сохранять налоговую льготу", - сказал Тимофеев.

"Кроме того, мы должны позволить родителям делиться со своими детьми накопленными сбережениями на ИИС третьего типа - в любой форме делить их между своими детьми. Налоговое освобождение должно добавляться к тем суммам, которые дети сами по своим собственным счетам могут получать", - добавил он, также предположив, что подобная опция может распространяться и на близких родственников.

В конце октября Банк России предложил создать новый тип индивидуальных инвестиционных счетов в дополнение к двум уже существующим. ИИС третьего типа будет рассчитан на инвестиции на срок от 10 лет, при этом сумма на счете ограничиваться не будет. ИИС третьего типа можно открыть одновременно с ИИС первого и второго типов, что даст инвесторам возможность управлять вложениями и на среднесрочном, и на долгосрочном горизонте планирования. Например, третий тип ИИС дает возможность купить жилье или повысить свой доход после выхода на пенсию, считают в ЦБ. При этом для ИИС нового типа также будут предусмотрены налоговые льготы.