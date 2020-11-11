ByteDance обратилась в апелляционный суд США, чтобы оспорить ограничения на работу TikTok

ТАСС, 11 ноября. Китайская компания ByteDance подала ходатайство в апелляционный суд США из-за решения американских властей ограничить работу принадлежащего компании приложения TikTok. Об этом говорится в заявлении TikTok, опубликованном во вторник вечером в Twitter .

В нем отмечается, что после того, как 14 августа президент США Дональд Трамп подписал исполнительный указ, обязующий ByteDance отказаться от всех связанных с соцсетью активов в Соединенных Штатах, компания многократно связывалась с представителями Комитета по иностранным инвестициям США, предлагая им варианты устранения проблем с конфиденциальностью и безопасностью данных пользователей.

"Столкнувшись с постоянными новыми запросами и отсутствием ясности в отношении того, будут ли приняты предлагаемые нами решения, мы запросили 30-дневную отсрочку [вступления в действие решения об ограничении деятельности TikTok], которая прямо разрешена в указе от 14 августа. Сегодня, с приближением назначенного Комитетом по иностранным инвестициям США крайнего срока [продажи американского сегмента соцсети] 12 ноября и не получив отсрочку, мы не имеем другого выбора, кроме как подать обращение в суд, чтобы защитить наши права и права более чем 1,5 тыс. наших сотрудников в США", - говорится в заявлении.

В китайской компании подчеркнули, что по-прежнему рассчитывают на взаимодействие с американскими властями и продолжают совместно работать с Комитетом по иностранным инвестициям, хотя "не согласны с его оценкой" действий TikTok.

По данным агентства Reuters, ByteDance уже направила ходатайство в апелляционный суд столичного округа Колумбия с просьбой пересмотреть постановление об обязательной продаже американских активов компании, которое она считает незаконным. Как сообщает агентство, в ходатайстве упоминаются Трамп, министр юстиции Уильям Барр, министр финансов Стивен Мнучин и Комитет по иностранным инвестициям США.