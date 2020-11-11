Торги на бирже в Шанхае завершились снижением котировок

ШАНХАЙ, 11 ноября. /ТАСС/. Негативная динамика продолжилась в среду на Шанхайской фондовой бирже. Согласно данным с ее официального сайта, основной индекс Shanghai Composite по итогам торгов снизился на 0,53%, до отметки 3 342,20.

Индекс SSE 50, включающий акции 50 наиболее крупных и ликвидных компаний, опустился на 0,14%. Общую негативную динамику возглавили сводные индексы информационных и телекоммуникационных технологий, а также фармацевтики и коммерции.

В минусе прошли торги и на фондовой бирже в Шэньчжэне. Ключевой индикатор деловой активности этой площадки Shenzhen Component упал на 1,95%, до отметки 13 720,17. Отражающий акции наиболее крупных компаний на обеих биржах индекс CSI 300 ушел вниз на 0,99%.

Снижение котировок на биржах материкового Китая отмечено на фоне публикации Государственным управлением по регулированию рынка КНР ряда положений, направленных на предотвращение монополистического поведения на различных платформах в интернете. Участники рынка также обратили внимание на заявление Федеральной резервной системы США о том, что рост случаев инфицирования коронавирусом в мире может еще раз привести к замедлению темпов экономического роста.