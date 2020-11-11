Ростех просит правительство о поддержке вагоностроения

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Госкорпорация "Ростех" обратилась в правительство РФ с предложением о поддержке отечественного вагоностроения, заявил первый замглавы Ростеха Владимир Артяков в интервью телеканалу "Россия-24".

"Мы обратились в правительство (с предложением) о выработке мер поддержки отрасли вагоностроения", - сказал он. По словам Артякова, госкорпорация предлагает сохранить ранее определенную тарифную политику и рассмотреть вопрос о сокращении или изъятии из оборота старых вагонов.

"Надо уже рассматривать вопрос о сокращении, а может быть, даже об изъятии из оборотов старых вагонов, чтобы производить инновационные вагоны с большей грузоподъемностью, тем самым улучшив состояние логистики на железной дороге. И, конечно, изымем из обращения старые вагоны, которые могут приводить к аварийности и меньшей загрузке подвижного состава", - отметил первый замглавы Ростеха.

По мнению Артякова, в отрасли вагоностроения складывается достаточно непростая ситуация. "С учетом пандемии и сужения рынков возможностей, внешних и внутренних, что касается перевозок, они накладывают определенные проблемы на производителей. Но я бы не стал сгущать краски", - сказал он.

Первый замглавы Ростеха опроверг информацию об отсутствии заказов на 2021 год у "Уралвагонзавода" и сообщил, что объем заказов составляет около 7 тыс. инновационных вагонов в рамках контрактов на 22 млрд рублей.

"Считаю, что это небольшой показатель, но он даст на следующий год заводу достаточно эффективно работать и не сокращать людей, выплачивать вовремя заработную плату, поддерживать производство", - отметил он.