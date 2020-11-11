Победителями ежегодной профессиональной премии МедиаТЭК стали два корреспондента ТАСС

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Два корреспондента экономической редакции ТАСС - Алексей Большов и Ольга Дедяева - стали победителями пятого Всероссийского конкурса МедиаТЭК, итоги которого стали известны в среду.

Так, первое место в номинации "Государственная политика в области регулирования и развития ТЭК" занял проект Алексея Большова о состоянии топливного рынка в период беспрецедентного падения спроса из-за пандемии, и роли мер регуляторов в его стабилизации. Коллеги Большова считают, что он один из немногих журналистов, кто способен рассказывать о сложной теме регулирования энергетической отрасли понятным языком.

Работа старшего корреспондента отдела ТЭК Ольги Дедяевой заняла второе место в номинации "Надежность производства и качество в ТЭК". Весной этого года Дедяева сделала серию заметных материалов о том, как генерирующая отрасль выживает в период коронакризиса, который одновременно принес два вызова - пиковые нагрузки и падение платежеспособности потребителей.

Информационное агентство России ТАСС и нефтяная компания "Роснефть" также получили от МедиаТЭК специальный приз за масштабную работу по информированию населения России о трудовом вкладе работников нефтяного комплекса в победу в Великой Отечественной войне и использование современных мультимедийных технологий в онлайн-проекте "Топливо Победы".

В предыдущие годы ТАСС также становился победителем МедиаТЭК. Первые места занимали корреспонденты отдела ТЭК Евгения Соколова и Юлия Хазагаева.

МедиаТЭК - ежегодный конкурс. В нем принимают участие как журналисты региональных и федеральных СМИ, так и отделы по связям с общественностью компаний из отрасли ТЭК. Цель конкурса - повышение профессионализма энергокомпаний в освещении своей деятельности, а также "значимости роли труда энергетиков, нефтяников, газовиков", поясняют организаторы конкурса.

В совет экспертов, оценивавших конкурсные работы, входят в том числе пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов, замминистра энергетики Антон Инюцин, главный редактор телеканала RT и МИА "Россия Сегодня" Маргарита Симоньян.