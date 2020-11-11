Объем рынка рекламы в России сократился на 8%

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Объем российского рынка рекламы с января по сентябрь 2020 года сократился на 8% и составил 315 млрд рублей, свидетельствуют данные Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР), поступившие в среду в ТАСС.

"Суммарный объем рекламы в средствах ее распространения за вычетом НДС составил более 315 млрд рублей, что на 8% меньше, чем в соответствующем периоде прошлого года", - отмечается в сообщении.

Суммарный объем в сегменте телевидения составил 110-112 млрд рублей, произошло снижение на 7%, радио - 7,3-7,5 млрд, снижение на 33%, суммарный объем в сегменте пресса 2-2,1 млрд, снижение - 47%, объем сегмента наружной рекламы снизился 26% и составил 18,7-18,9 млрд. В сегменте интернета снижение и рост не зафиксированы, объем составил 169-171 млрд рублей.

Суммарный объем региональной рекламы в средствах ее распространения по четырем медиа сегментам - телевидению, радио, прессе и наружной рекламе с января по сентябрь кварталах 2020 года за вычетом НДС, по оценке экспертов АКАР, составил примерно 25,5 млрд рублей, что ниже аналогичного показателя прошлого года на 21%, при этом все сегменты регионального рынка имели отрицательную динамику.