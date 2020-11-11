Бизнес-омбудсмен: рестораны Москвы из-за ограничений в Новый год потеряют до 20% оборота

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Рестораны, кафе и ночные клубы Москвы потеряют до 20% годового оборота из-за новых ограничений, введенных в связи с ростом заболеваемости коронавирусом. Такое мнение высказала в среду ТАСС уполномоченный по защите прав предпринимателей столицы Татьяна Минеева.

"По экспертным оценкам, 20% оборота от годового приходится на период, на который закрывают предприятия", - сказала она в кулуарах форума "Сильные идеи для нового времени", проходящего в Москве.

По ее словам, бизнес "просит о продлении антикризисных мер поддержки, хотя и относится с понимаем к ситуации". При этом она не исключила закрытия некоторых предприятий на фоне данной ситуации.

Минеева уточнила, что ее аппарат планирует подготовить новый пакет предложений о поддержке бизнеса, который будет направлен столичным властям. В частности, снизить НДС с 20 до 10% для предприятий сферы общественного питания. "Рестораторы настаивают на введении этой меры", - добавила бизнес-омбудсмен.

Об ограничениях

В связи с ростом числа заболевших коронавирусной инфекцией в Москве мэр столицы Сергей Собянин во вторник, 10 ноября, усилил меры по предотвращению распространения коронавируса в городе, введя дополнительные ограничения с 13 ноября 2020 года до 15 января 2021 года.

Среди них - перевод студентов городских вузов и колледжей на дистанционное обучение, их транспортные карты будут временно заблокированы. Перестают работать детские развлекательные центры, детские комнаты в ресторанах и торговых центрах. С 23:00 до 06:00 в городе не смогут работать кафе и рестораны, ночные клубы. Организациям, работа которых связана с очным присутствием граждан, рекомендуется ввести систему QR-кодов.

Кроме того, культурные, развлекательные, зрелищные и другие подобные мероприятия с участием зрителей, включая выставки, запрещаются, при этом ограничения не распространяются на "официальные мероприятия, проводимые по решению органов исполнительной власти". В театрах, кинотеатрах и концертных залах ограничено максимальное число зрителей - не более 25% вместимости зала, а массовые спортивные мероприятия могут проходить с участием зрителей, если они согласованы с городским департаментом спорта и управлением Роспотребнадзора.

Ранее мэр ввел ряд других профилактических мер, в том числе школьники 6-11-х классов с 19 октября перешли на дистанционное обучение, которое продлено до 22 ноября. До конца ноября будет действовать домашний режим для людей старше 65 лет и граждан, страдающих хроническими заболеваниями. Работодателей обязали перевести 30% сотрудников на удаленную работу, а для посещения ночных клубов ввели QR-коды.

О форуме

Форум "Сильные идеи для нового времени", организованный Агентством стратегических инициатив и Фондом Росконгресс, проходит 11-13 ноября в Москве. За время подготовки было собрано около 15 тыс. идей для развития экономики, социальной и технологической сфер России. Авторы 100 идей расскажут о них на форуме представителям федеральных органов власти и институтов развития. ТАСС является стратегическим информационным партнером мероприятия и обеспечивает работу официального медиабанка форума.