Чернышенко обсудил сотрудничество с сопредседателем российско-вьетнамской межправкомиссии

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко провел в режиме видеоконференции встречу с сопредседателем российско-вьетнамской межправкомиссии, на которой обсуждались вопросы развития сотрудничества между странами. Об этом говорится в сообщении на сайте правительства РФ.

"В ходе встречи сопредседателей межправительственной Российско-Вьетнамской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству - заместителя председателя правительства РФ Дмитрия Чернышенко и вице-премьера правительства Социалистической Республики Вьетнам Чинь Динь Зунга обсуждался широкий спектр вопросов по развитию сотрудничества двух стран в торгово-экономической, научно-технологической сферах, промышленном производстве, в области транспорта, связи и телекоммуникаций, а также подготовке к очередному, 23-му заседанию МПК в России", - говорится в сообщении.

Стороны отметили значительный рост торгово-экономического сотрудничества между двумя государствами, несмотря на сложную ситуацию с пандемией в мире. По итогам восьми месяцев текущего года двусторонний товарооборот вырос на 12,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

"На встрече была отмечена заинтересованность России в создании совместных автосборочных предприятий во Вьетнаме, что позволило бы организовать производственный хаб для экспорта автомобилей в страны АСЕАН. В области сельского хозяйства предложено рассмотреть возможность расширения доступа российской животноводческой продукции, наращивания поставок пшеницы во Вьетнам, а также экспорта российских экологически чистых азотно-фосфорных удобрений. Дмитрий Чернышенко выразил благодарность вьетнамской стороне за согласование сертификатов на экспорт российской свинины и рыбы и оперативную аттестацию российских мясоперерабатывающих компаний", - поясняется в сообщении.

Отметив лидерство России в области цифровизации налогового администрирования, Дмитрий Чернышенко предложил активизировать взаимодействие по развитию во Вьетнаме электронного правительства, в том числе инициировать обмен лучшими практиками в этой области.