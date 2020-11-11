Вопросы сотрудничества в Арктике страны БЕАР обсудят в Мурманске

МУРМАНСК, 11 ноября. /ТАСС/. Международная онлайн-сессия "Сотрудничество в Арктике" состоится в Мурманске 17 ноября при поддержке МИД России. В ней примут участие страны Баренцева/Евроарктического региона, сообщает в среду пресс-служба правительства Мурманской области.

"17 ноября в Мурманске по инициативе губернатора Андрея Чибиса в третий раз пройдет международная сессия "Сотрудничество в Арктике". Организатор сессии - министерство экономического развития Мурманской области при поддержке Министерства иностранных дел Российской Федерации", - сообщают в правительстве.

Отмечается, что в ходе мероприятия участники обсудят широкий спектр вопросов многостороннего сотрудничества в Арктике с акцентом на специфику Баренцева региона. Мероприятие пройдет в режиме-онлайн и будет транслироваться на официальном сайте правительства Мурманской области и на канале YouTube.

В качестве спикеров выступят председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев и заместитель председателя Комитета Совета Федерации по экономической политике Константин Долгов, посол ЕС в России Маркус Эдерер, посол Швеции в России Малена Морд, посол Исландии в России Аурни Тор Сигурдссон, председатель городского совета г. Лулео Нихад Зара, мэр г. Акурейри Астильдур Стурлудоттир и другие участники. Модератором дискуссии будет Томас Халлберг, глава Международного Баренцева секретариата.

Ранее, в октябре, представители северных стран обсудили новые возможности для сотрудничества и развития экономических отношений в условиях пандемии. Диалог состоялся в онлайн-формате во время проведения Дней приграничного сотрудничества.