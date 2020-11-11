Новые меры поддержки для бизнеса из отдаленных округов Подмосковья запустят в 2021 году

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. В Подмосковье в следующем году планируют запустить новые меры поддержки для предпринимателей, которые развивают свой бизнес в отдаленных городских округах региона. Об этом сообщила в среду во время публичных слушаний по проекту бюджета Московской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов заместитель министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Надежда Карисалова.

"На будущий год мы планируем сделать наиболее лояльные меры поддержки для бизнеса из отдаленных районов. Определены 10 районов Московской области, в которых меры поддержки будут с наименьшими коэффициентами", - сказала Карисалова.

Как уточняется в презентации к выступлению замминистра, меры поддержки будут действовать в таких отдаленных районах как Зарайск, Озеры (Коломна), Шаховская, Лотошино, Серебряные Пруды, Шатура, Волоколамский, Орехово-Зуевский, Луховицы и Электрогорск.

"Образно говоря, при рассмотрении заявок из Балашихи, Мытищ и Одинцова приоритет будет дан заявкам из вот этих отдаленных районов, для них в системе рейтингования коэффициенты будут увеличены. Естественно, субсидии и проценты по кредитам, льготные займы для них будут с более пониженной ставкой. Этой мерой мы планируем привлечь наш бизнес, наших инвесторов создавать бизнес в отдаленных районах", - добавила Карисалова.

Кроме этого, по ее словам, в 2021 году в Подмосковье планируют предоставлять малому и среднему бизнесу субсидию за комиссию за торговлю на электронных площадках.