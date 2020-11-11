Объем инвестиций в бюджет Москвы вырос в 2,2 раза за десять лет

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Власти Москвы отметили рост в 2,2 раза объема инвестиций в бюджет города с 2010 года. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов в рамках форума "Сильные идеи для нового времени" в среду.

"Объем инвестиций в основной капитал с 2010 года у нас увеличился более чем в 2,2 раза. При этом, важно, что в этот экономически сложный год бизнес продолжает запускать инвестиционные проекты и не останавливал ранее запущенные", - сказал Ефимов.

Он добавил, что также является показательным объем накопленных иностранных инвестиций. Среди приоритетов работы, которую видят перед собой власти Москвы, - инвестиционная политика, направленная на создание комфорта людей и ведения бизнеса.

Несмотря на тяжелую экономическую ситуацию, власти на следующий год не сократили Адресную инвестиционную программу. Ее объем, который был предусмотрен в размере порядка 600 млрд рублей, не поменялся.

Правительство столицы 3 ноября одобрило и внесло в Мосгордуму проект закона "О бюджете города Москвы на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов". Доходы бюджета в 2021 году запланированы в объеме 2 трлн 642,74 млрд рублей, расходы - 3 трлн 152,75 млрд, дефицит - 510 млрд. В 2022-2023 гг. доходы составят 2 трлн 895 млрд и 3 трлн 161,3 млрд соответственно, расходы - 3 трлн 235,6 млрд и 3 трлн 344,7 млрд, а дефицит - 340,6 млрд и 183,4 млрд рублей. В следующем году более 56% расходов, или порядка 1,8 трлн рублей, направят на социальные нужды.

Форум "Сильные идеи для нового времени", организованный Агентством стратегических инициатив и Фондом Росконгресс, проходит 11-13 ноября в Москве. За время подготовки было собрано около 15 тыс. идей для развития экономики, социальной и технологической сфер России. Авторы 100 идей расскажут о них на форуме представителям федеральных органов власти и институтов развития. ТАСС является стратегическим информационным партнером мероприятия и обеспечивает работу официального медиабанка форума.