Минфин разработал пакет законопроектов о цифровой валюте

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Минфин России разработал пакет законопроектов о цифровой валюте и представил на общественное обсуждение, говорится в материалах министерства, размещенных на его сайте.

"Минфин подготовил и представил на общественное обсуждение пакет законопроектов по цифровой валюте. Законопроекты необходимы для реализации норм, которые закреплены в принятом летом 2020 года законе о цифровых финансовых активах и цифровой валюте, а также они приводят регулирование таких активов в соответствие с рекомендациями ФАТФ. Соблюдение данных рекомендаций позволит снизить количество операций, связанных с отмыванием денег, полученных преступным путем", - говорится в материалах.

В документе отмечается, что субъекты "антиотмывочного" закона, будут обязаны направлять в Росфинмониторинг информацию об операциях с цифровыми валютами. "Так, для выполнения обязательств РФ в рамках Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) подготовлены изменения в так называемый "антиотмывочный" закон № 115-ФЗ. В соответствии с изменениями, организации и лица, которые являются субъектами данного закона, будут обязаны направлять в Росфинмониторинг информацию об операциях с цифровыми валютами", - говорится в материалах.

Кроме того, предусматривается судебная защита обладателей цифровой валюты, если владелец информирует как о самом факте обладания валютой, так и операциях с ней. "Соответствующий порядок защиты предусмотрен в Налоговом кодексе. При этом в случае совершения операций с цифровой валютой свыше определенной суммы декларирование становится обязательным", - говорится на сайте Минфина.

Также, по данным министерства, вносятся отдельные изменения в УК и КоАП, в том числе в части признания цифровой валюты имуществом для соблюдения общих принципов правового регулирования законодательства.