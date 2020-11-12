Бизнес-объединения РФ призвали соблюдать антиковидные меры, чтобы не допустить локдауна

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Бизнес-объединения "Опора России" и "Деловая Россия", отраслевые ассоциации и союзы при поддержке Минэкономразвития РФ запустили информационные кампании о необходимости предпринимателей соблюдать меры безопасности для борьбы с коронавирусной инфекцией, чтобы не создать риски повторного локдауна. Об этом сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе "Опоры России", которая оповестила в своем письме правительство РФ о запуске таких кампаний.

"Ведется работа по внедрению механизмов самоконтроля и самоорганизации в деятельность бизнеса в период распространения коронавирусной инфекции. Основная идея самоконтроля и самоорганизации заключается в том, что предприниматели с повышенной социальной ответственностью берут на себя дополнительные обязательства, направленные на недопущение распространения коронавируса. В качестве центрального звена выступают деловые объединения, которые являются одновременно координаторами и контролерами всех процессов", - сказали в пресс-службе.

Так, "Опора России" запустила информационную кампанию "Опора стоп COVID", разместив публичный призыв к бизнесу о необходимости соблюдения санитарно-эпидемиологических мер. Сейчас к призыву присоединились 25 бизнес-ассоциаций, а также 420 частных компаний и индивидуальных предпринимателей. Помимо этого, объединение запустило серию видеороликов о социальной ответственности бизнеса.

"Присоединяясь к инициативе, участники осознают ответственность за свое дело, а также за здоровье и благополучие своих трудовых коллективов и членов семей своих сотрудников и не хотят допустить введения радикальных ограничительных мер. Опыт весеннего локдауна показал, что такие меры губительны для малых форм предпринимательства, малый и средний бизнес не хочет их повторения. В столь непростое время каждый предприниматель, каждый собственник бизнеса ответственен за будущее всего предпринимательского сообщества. Мы верим в то, что такая сила, как сообщество ответственных и сознательных предпринимателей, может внести реальный вклад в борьбу с распространением COVID-19", - привели в пресс-службе заявление "Опоры России".

Стандарт ответственного поведения

"Деловая Россия" разработала декларацию "COVID-free", а также открыла портал deloroscovidfree.ru, на котором любой предприниматель может заполнить анкету (принцип чек-листа), пройти верификацию и стать участником декларации. К декларации уже присоединилось 91 предприятие, где заняты 46,5 тысяч человек.

Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ), помимо интернет-портала и стандарта ответственного поведения, также разработала специальный логотип, который вместе с QR-кодом будет размещаться в точках реализации продукции и привлекать потребителей к контролю за соблюдением санитарно-эпидемиологических мер. К стандарту ответственного поведения присоединилось 18 компаний, являющихся операторами более чем 16 тыс. пунктов контактов с потребителями. Также ряд отраслевых ассоциаций в сферах кино, общественного питания и торговли запустил горячие линии, кроме того, они разработали информационные порталы и агитационные материалы.