Власти КБР предлагают внести в программу развития СКФО подпрограмму по развитию Нальчика

НАЛЬЧИК, 12 ноября. /ТАСС/. Власти Кабардино-Балкарии (КБР) прорабатывают с федеральным центром возможность включения в госпрограмму РФ "Развитие Северо-Кавказского федерального округа" подпрограммы развития столицы региона. Планируется благоустройство городских территорий и создание условий для активного отдыха жителей и гостей города-курорта федерального значения Нальчик, сообщил ТАСС в четверг председатель правительства региона Алий Мусуков.

Ранее министр экономического развития РФ Максим Решетников сообщил, что финансирование госпрограммы развития СКФО на 2021 год будет увеличено до 17,1 млрд рублей (на 3,6 млрд рублей, плюс 27% к уровню текущего года). По его словам, приоритетами развития СКФО при реализации госпрограммы должны стать улучшение коммунальной инфраструктуры, создание новых рабочих мест, развитие сельского хозяйства, малого и среднего предпринимательства.

"В настоящее время республикой прорабатывается вопрос внесения изменений в госпрограмму РФ "Развитие Северо-Кавказского федерального округа" в части внесения в нее подпрограммы, предусматривающей развитие города-курорта Нальчик. Основные задачи подпрограммы состоят в благоустройстве городских территорий и создании условий для активного отдыха жителей и гостей курорта федерального значения Нальчик", - сказал Мусуков.

Это позволит конструктивно решить наболевшие вопросы города-курорта, в планах - модернизация имеющейся инженерной инфраструктуры, обеспечение транспортной доступности к курортной зоне и городскому парку. "В подпрограмму включили и благоустройство мест туристского показа и зон туристского притяжения, хотим развивать инфраструктуру массового отдыха и обеспечить благоустройство города-курорта. Синергетический эффект от реализации проекта будет достигнут за счет создания благоприятной инвестиционной среды с использованием механизмов государственно-частного партнерства", - считает премьер-министр КБР.

Город Нальчик имеет высокую социальную и экономическую значимость для Кабардино-Балкарии, его развитие окажет значительный эффект на развитие отдельных отраслей и предприятий республики, подчеркнул Мусуков. "Создание комфортных условий пребывания туристов на территории городского округа Нальчик окажет положительное влияние на увеличение туристического потока до 140 тыс. человек ежегодно. Позволит создать до 1 тыс. новых рабочих мест в туризме и до 5 тыс. дополнительных рабочих мест в смежных с ним отраслях, вовлечь в хозяйственный оборот неиспользуемые здания и территории и т.д.", - добавил он.

О курорте

Бальнеологический и климатический курорт федерального значения "Нальчик" расположен в предгорной зоне, в самом комфортном в климатическом отношении районе столицы КБР Долинске. Специализируется в лечении и профилактике болезней системы кровообращения и нервной системы, костно-мышечной системы и соединительной ткани, органов пищеварения, мочеполовой системы, болезней эндокринной системы, расстройств питания и нарушений обмена веществ, а также болезней кожи и подкожной клетчатки. Здесь есть свыше 10 минеральных источников и скважин, он занимает территорию площадью около 2 тыс. га. Большая часть курорта - парковая и лесопарковая зона, куда входит Нальчикский парк культуры и отдыха (создан в 1850 году, на 120 га произрастают более 140 видов деревьев и кустарников Кавказа, Сибири, Дальнего Востока, Северной Америки, Южной Европы, Малой Азии, Китая и Японии).