"Т Плюс" завершит цифровизацию тепловых сетей к 2024 году

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Цифровизация тепловых сетей группы "Т Плюс" должна быть завершена к 2024 году. Об этом говорится в пресс-релизе компании по итогам выступления директора по информационным технологиям Александра Антонова на CNews FORUM 2020.

"В программе используются элементы сквозных технологии. В частности, система управления тепловым узлом использует цифровой двойник теплосети для моделирования режимов в псевдореальном времени", - пояснил Антонов, добавив, что переход к цифровизации теплосетей должен быть завершен к 2024 году.

Отмечается, что комплекс мероприятий включает в себя автоматизацию центральных тепловых пунктов (ЦТП) и котельных, использование "умных" счетчиков в системе технического и коммерческого учета, а также внедрение систем управления тепловым узлом и мониторинга повреждений на трубопроводах.

О компании

Основные направления деятельности "Т Плюс": генерация, энерготрейдинг, ретейл, энергосервис. Компания обеспечивает энергоснабжение в 16 регионах России. Клиентами компании являются более 14 млн физических лиц и более 160 тыс. юридических лиц.

Под управлением группы находятся 60 электростанций, более 400 котельных и свыше 18 тыс. км тепловых сетей. Установленная электрическая мощность энергообъектов группы составляет 15,5 ГВт, тепловая мощность - 55 тыс. Гкал/ч.