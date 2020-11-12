Страны ОПЕК+ в октябре исполнили сделку о сокращении добычи нефти на 103% от плана

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Страны соглашения ОПЕК+ в октябре снизили добычу нефти по отношению к августу на 40 тыс. баррелей в сутки (б/с) - до 34,11 млн б/с, соглашение о сокращении добычи выполнено на 103%, как и в сентябре, следует из ноябрьского отчета Международного энергетического агентства (МЭА).

Сокращение добычи произошло за счет 10 стран ОПЕК, участвующих в соглашении, которые в октябре добывали 21,51 млн б/с. Они выполнили сделку на 106% от плана, как и в сентябре. В частности, ОАЭ снизили добычу на 240 тыс. б/с - до 2,42 млн б/с, выполнив сделку на 129%.

А страны "не ОПЕК" соблюдали сделку в октябре на 97%. Расчеты МЭА показывают, что страны, неэффективно сокращавшие добычу в предыдущие месяцы, должны сократить в качестве компенсации еще более 100 млн б/с. Более всего должны компенсировать ОАЭ (28 млн б/с), Ирак (18 млн б/с) и Россия (19 млн б/с).

Уровень запасов

В МЭА указали, что плановое восстановление добычи нефти на 1,9 млн баррелей в сутки (б/с) с 1 января 2021 года не приведет к росту мировых запасов нефти.

"Наши текущие расчеты, учитывающие увеличение добычи почти на 2 млн б/с с января, показывают почти нулевое изменение уровня запасов в первом квартале 2021 года", - пишут эксперты агентства. По их мнению, задача по ребалансировке рынка нефти займет долго время, если фундаментальные факторы, влияющие на рынок, не изменятся.

В агентстве полагают, что вакцины от коронавируса не станут спасением для рынка в обозримом будущем. "Поэтому сочетание слабого спроса и растущего предложения нефти создают очень сложный фон для переговоров министров стран ОПЕК+ на встрече 1 декабря", - говорится в отчете.