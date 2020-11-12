Минниханов предложил включить проекты по добыче трудноизвлекаемой нефти в СЗПК

КАЗАНЬ, 12 ноября. /ТАСС/. Президент Татарстана Рустам Минниханов предложил включить проекты по добыче трудноизвлекаемых запасов нефти в закон о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК). Данная мера позволит привлечь в отрасль инвестиции, создать рабочие места, дать загрузку машиностроительной отрасли, сообщил глава региона в четверг на сессии форума "Сильные идеи для нового времени".

"Предлагается также учитывать в СЗПК возможность реализации проектов по добыче трудноизвлекаемых запасов нефти. Нам всем кажется, что пойдем на шельф, но [есть] огромное количество сверхвязкой нефти, есть сейчас технологии [для ее добычи]. <…> Это и рабочие места, загрузка машиностроения, строителей, ну и для этого необходимо включение добычи трудноизвлекаемой нефти в эту категорию. С учетом актуальности реализации инвестиционных проектов предлагается включить добычу трудноизвлекаемых запасов нефти в закон о СЗПК и постановление № 1704", - сказал он.

Минниханов также предложил в целях совершенствования механизма СЗПК рассмотреть вопрос снижения порогового значения для новых инвестпроектов и учитывать в составе капиталовложений заемные средства. По его словам, есть достаточно большое количество проектов среднего уровня, которые были бы полезны экономике страны. Президент Татарстана считает нужным предусмотреть для проектов с объемом капитальных вложений от 10 млрд рублей стабилизацию не только по вывозным таможенным пошлинам, но и по НДС, акцизам, НДПИ, а также учитывать отчисления по акцизам при расчете сумм возмещения.

По словам главы региона, в республике в высокой степени готовности для заключения соглашений о защите и поощрении капиталовложений находятся четыре проекта. Среди них - создание логистического центра, развитие транспортной системы, строительство крупного энергоблока, а также производство малеинового ангидрида.

Осенью в России принят закон, отменивший часть льгот по НДПИ при добыче сверхвязкой нефти и экспортной пошлине. В правительстве называли наиболее пострадавшими компаниями от этих мер "Газпром нефть", "Татнефть" и "Лукойл". В то же время другие поправки в Налоговый кодекс дают возможность "Татнефти" и "Газпром нефти" получить налоговый вычет по НДПИ с 1 января 2021 года в объеме не более 36 млрд рублей за три года.

О форуме

Форум "Сильные идеи для нового времени", организованный Агентством стратегических инициатив и Фондом Росконгресс, проходит 11-13 ноября в Москве. За время подготовки было собрано около 15 тыс. идей для развития экономики, социальной и технологической сфер России. Авторы 100 идей расскажут о них на форуме представителям федеральных органов власти и институтов развития. ТАСС является стратегическим информационным партнером мероприятия и обеспечивает работу официального медиабанка форума.