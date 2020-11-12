Total расширила свою сеть зарядных пунктов для электромобилей в Германии

ТАСС, 12 ноября. Французская энергокомпания Total приобрела компанию Charging Solutions в Германии, которая специализируется на инфраструктуре для зарядки электромобилей, говорится в сообщении Total.

"Total завершила сделку по приобретению Charging Solutions, специализирующейся на инфраструктуре для зарядки электромобилей. Благодаря этой сделке Total становится оператором сети из 2 тыс. зарядных пунктов в Германии", - сказано в сообщении.

Новое подразделение Total в Германии займется монтажом, эксплуатацией и управлением зарядными сетями, предназначенными для автопарков и компаний.

"Цель Total - к 2025 году ввести в эксплуатацию 150 тыс. зарядных пунктов в Европе. Приобретение Charging Solutions позволит нам ускорить наше развитие на немецком рынке", - сообщил президент по маркетингу и услугам Total Алексис Вовк, слова которого приводятся в сообщении.