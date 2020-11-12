Хуснуллин поручил МВД провести анализ концентрации мест ДТП и сделать его общедоступным

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин поручил МВД провести достоверный анализ мест концентрации ДТП и сделать его результаты общедоступными, говорится в сообщении пресс-службы.

"Прошу МВД обеспечить достоверный анализ мест концентрации ДТП, результаты которого будут доступны всем жителям. Аварийно опасный участок должен анализироваться с точностью до 50-100 м", - отметил вице-премьер.

Согласно нацпроекту "с и качественные автомобильные дороги", в 2024 году количество мест концентрации ДТП на автодорогах должно сократиться на 50% (по отношению к показателям 2017 года).

Хуснуллин также напомнил, что в сентябре была утверждена дорожная карта по оснащению системами разделения встречных направлений движения четырехполосных автодорог. "Она предусматривает сокращение случаев ДТП при выезде на полосу встречного движения к 2024 году", - подчеркнул Хуснуллин.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил правительству к 2030 году добиться снижения показателя смертности в ДТП до четырех человек на 100 тыс. человек. Нововведения должны быть реализованы в рамках "дорожного" нацпроекта.