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Мишустин обсудил с Жапаровым укрепление сотрудничества России и Киргизии

Особое внимание в разговоре было уделено усилиям по борьбе с коронавирусной инфекцией, отметили в кабмине РФ

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин уверен, что РФ и Киргизии необходимо продолжать работу над укреплением конструктивного взаимодействия. Такое мнение он обозначил в четверг в телефонном разговоре с исполняющим обязанности президента, премьер-министром Киргизии Садыром Жапаровым, сообщает пресс-служба российского кабмина.

"Мишустин подчеркнул важность обеспечения преемственности линии на укрепление конструктивного взаимодействия России и Киргизии, как в двустороннем формате, так и в формате Евразийского экономического союза", - говорится в сообщении.

В ходе беседы обсуждались приоритетные вопросы развития сотрудничества двух стран и реализации совместных проектов в области энергетики, промышленности и транспорта. Особое внимание в разговоре было уделено усилиям по борьбе с коронавирусной инфекцией, отметили в кабмине.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичКиргизияРоссияЖапаров, Садыр Нургожоевич
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