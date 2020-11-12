Мишустин обсудил с Жапаровым укрепление сотрудничества России и Киргизии

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин уверен, что РФ и Киргизии необходимо продолжать работу над укреплением конструктивного взаимодействия. Такое мнение он обозначил в четверг в телефонном разговоре с исполняющим обязанности президента, премьер-министром Киргизии Садыром Жапаровым, сообщает пресс-служба российского кабмина.

"Мишустин подчеркнул важность обеспечения преемственности линии на укрепление конструктивного взаимодействия России и Киргизии, как в двустороннем формате, так и в формате Евразийского экономического союза", - говорится в сообщении.

В ходе беседы обсуждались приоритетные вопросы развития сотрудничества двух стран и реализации совместных проектов в области энергетики, промышленности и транспорта. Особое внимание в разговоре было уделено усилиям по борьбе с коронавирусной инфекцией, отметили в кабмине.