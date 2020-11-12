Немецкие университеты помогут подготовить кадры для ветроэнергетики в Ульяновской области

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Ульяновские власти намерены привлечь немецкие вузы для подготовки кадров в сфере ветроэнергетики. Об этом в четверг заявил губернатор региона Сергей Морозов на сессии "Зеленая энергетика: спор традиционных и альтернативных видов топлива", которая вошла в программу форума "Сильные идеи для нового времени", организованный Агентством стратегических инициатив и Фондом Росконгресс.

Участники дискуссии обсудили возможности для развития возобновляемой энергетики в стране, а также возникающие проблемы в этой сфере.

"Для меня сейчас крайне важно, чтобы мы начали готовить кадры (в сфере ветроэнергетики). Мы сейчас не только с нашими российскими партнерами подписали соглашение, создали несколько кафедр, но и ведем переговоры <…> с гамбургским техническим университетом, с другими университетами в Германии, которые очень серьезно продвинулись в этих направлениях", - сказал он.

В мае 2017 года при Ульяновском государственном техническом университете была создана кафедра ветроэнергетики. Сейчас первая группа студентов обучается на четвертом курсе на бюджетной основе, срок обучения на кафедре - четыре года. Кроме базовых вузовских дисциплин, они также изучают такие предметы, как "Ветрогенераторы", "Основные элементы ветроэнергетических установок" и другие. В вуз с открытыми лекциями в этой сфере приезжали специалисты из Дании. При Ульяновском наноцентре Ulnanotech открыта базовая кафедра вуза "Технологии ветроэнергетики", где для студентов эксперты читают лекции и проводят практические занятия, которые в том числе предполагают выезд в ветропарки и знакомство с их работой.

Морозов добавил, что рассчитывает на создание в регионе совместных кафедр, связанных не только с подготовкой кадров в сфере ветроэнергетики, но и с разработкой новых технологий. В Ульяновской области уже создается кластер в области возобновляемой энергетики. В регионе также появится центр по производству новых материалов, которые в том числе применяются при производстве ветроустановок.

Форум "Сильные идеи для нового времени", организованный Агентством стратегических инициатив и Фондом Росконгресс, проходит 11-13 ноября в Москве. За время подготовки было собрано около 15 тыс. идей для развития экономики, социальной и технологической сфер России. Авторы 100 идей расскажут о них на форуме представителям федеральных органов власти и институтов развития. ТАСС является стратегическим информационным партнером мероприятия и обеспечивает работу официального медиабанка форума.