Искусственный интеллект оценит качество российских дорог в 2021 году

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Российский дорожный научно-исследовательский институт "РосдорНИИ" весной 2021 года планирует начать применение технологий искусственного интеллекта (ИИ) для оценки качества дорог в России. Об этом порталу "Будущее России. Национальные проекты", оператором которого является ТАСС, рассказал гендиректор института Алексей Варятченко.

"Мы сейчас начинаем НИОКР, который перерастет в полноценную разработку искусственного интеллекта. К весне следующего года у нас будет работоспособный прототип, который мы начнем обучать, то есть напитывать актуальными данными", - рассказал Алексей Варятченко.

По словам Варятченко, применение технологий ИИ планируется по нескольким направлениям: онлайн распознавание дефектов на дороге по анализу видео изображения, анализ изображений георадара (он "просвечивает" все слои дороги для выявления скрытых дефектов), а также совмещение всего набора данных об участках дорог, получаемых уникальной передвижной лабораторией "Эскандор". ИИ, как отмечает Варятченко, позволит с высокой точностью и скоростью оценивать качество дорог и его соответствие нормативам, а также прогнозировать появление дефектов.

Основа ИИ - уже существующие разработки нейросетей, которые потребуется адаптировать и "обучить" на дорожных данных. На первом этапе оператор будет определять, соответствует ли тот или иной участок дороги нормативным требованиям. А со временем система будет способна в автоматическом режиме оценивать незнакомую ей дорогу по совокупности всех параметров.

ИИ со времен планируется интегрировать с системой контроля за формированием и использованием средств дорожных фондов (СКДФ). Эта система разработана "РосдорНИИ" в рамках реализации нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" (БКАД), в том числе для сбора наиболее полной базы данных обо всех российских дорогах. Со временем это позволит эффективней планировать средства на текущий и капитальный ремонт дорог.