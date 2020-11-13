Сахалинская область и Татарстан договорились об экономическом сотрудничестве

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 13 ноября. /ТАСС/. Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко и президент Татарстана Рустам Минниханов договорились в Казани о совместной работе с целью увеличения товарооборота между регионами. Об этом в пятницу сообщили журналистам в пресс-службе островного правительства.

"Глава островного региона познакомился с инвестиционным и промышленным потенциалом республики [Татарстан]. Руководители субъектов договорились составить план мероприятий и подписать дорожную карту совместной работы до 2023 года. Там будут определены направления, которые позволят повысить инвестиционную привлекательность регионов и увеличить товарооборот между ними", - сообщили в пресс-службе правительства.

По информации сахалинских властей, островной регион заинтересован в развитии взаимодействия с нефтегазодобывающими предприятиями, расширении поставок продукции машиностроения, продвижении цифровых технологий. Кроме того, Сахалинская область сейчас занимается цифровизацией, а Татарстан как раз имеет богатый опыт, связанный с использованием цифровых технологий в медицине, образовании, социальной политике. Для Татарстана в свою очередь представляют большой интерес развитые сахалинские нефтегазовая и рыбная отрасли.

В настоящее время межрегиональный товарооборот Татарстана и Сахалинской области составляет около 800 млн рублей. Из республики на остров поставляются грузовые автомобили, шины, медицинское оборудование, продукты питания. С Сахалина в Татарстан - рыбная продукция.