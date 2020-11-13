"Роснефть" сократила за девять месяцев сумму финансового долга и обязательств на $5,7 млрд

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Компания "Роснефть" уменьшила по итогам девяти месяцев 2020 года сумму финансового долга и торговых обязательств на $5,7 млрд, снизила расходы на 24% в долларах. Об этом сообщил глава "Роснефти" Игорь Сечин, чьи слова приводятся в сообщении компании.

"Так, с начала года сумма финансового долга и торговых предоплат была снижена на $5,7 млрд. При этом продолжилось улучшение структуры долга с увеличением его долгосрочной части с 76% до 83%", - сказал он.

По словам Сечина, среди значимых достижений компании - снижение затрат на добычу углеводородов до уровня $2,8 на баррель нефтяного эквивалента и сокращение процентных расходов в годовом исчислении на 24% в долларовом выражении. "Менеджмент будет продолжать работать над дальнейшим повышением эффективности на всех направлениях деятельности компании", - подчеркнул он.

Финансовые итоги

Чистый убыток "Роснефти", приходящийся на акционеров, по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) составил по итогам января - сентября 2020 года 177 млрд рублей на фоне пандемии коронавируса и низких цен на нефть. Годом ранее компания получила прибыль в размере 550 млрд рублей.

"За 9 месяцев результат чистой прибыли составил -177 млрд рублей. Сокращение относительно аналогичного периода 2019 года вызвано негативным влиянием рыночных колебаний, связанных с пандемией СOVID-19, а также негативным эффектом неденежных факторов", - отмечает "Роснефть".

Убыток компании в третьем квартале текущего года составил 64 млрд рублей. Выручка за девять месяцев сократилась на 34,2%, до 4,42 трлн рублей, при этом в третьем квартале показатель увеличился на 38,5% по отношению ко второму кварталу, до 1,43 трлн рублей.

Капитальные затраты "Роснефти" за девять месяцев сократились на 10,3%, до 569 млрд рублей. "Удельные капитальные затраты в сегменте "Разведка и добыча" за девять месяцев составили $5,4/б. н. э. (баррель нефтяного эквивалента), снизившись на 10% год к году. Снижение обусловлено пересмотром инвестиционной программы компании в условиях негативной конъюнктуры на мировых рынках и новых договоренностей по ограничению объемов добычи нефти, достигнутых в апреле 2020 года", - поясняет компания.

"Роснефть" по итогам третьего квартала 2020 года получила положительный свободный денежный поток на уровне 146 млрд рублей против отрицательного показателя в предыдущем квартале. "В III квартале свободный денежный поток составил 146 млрд рублей, что связано с положительной динамикой EBITDA с учетом роста цен на нефть", - отмечается в сообщении. Свободный денежный поток за девять месяцев достиг 352 млрд рублей.

В июле - сентябре показатель EBITDA вырос по отношению ко второму кварталу в два раза в рублевом выражении и равнялся 366 млрд рублей. "Увеличение EBITDA обусловлено, в первую очередь, восстановлением цен на нефть (+37,8%), а также сокращением отрицательного влияния обратного акциза", - поясняет "Роснефть".