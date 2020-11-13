Путин поддержал проекты по профилактике нарушений и снижению числа проверок бизнеса

НОВО-ОГАРЕВО, 13 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поддержал расширение проекта по профилактике нарушений со стороны предпринимателей, а также проведение эксперимента в области проверок бизнеса. Такую позицию он обозначил в пятницу на форуме "Сильные идеи для нового времени", организованном Агентством стратегических инициатив (АСИ) и Фондом Росконгрес.

Одна из участниц форума, жительница Татарстана, представила главе государства реализованный в регионе проект, который позволяет объяснить бизнесу требования контрольно-надзорных органов и таким образом предотвратить нарушения. Она попросила поддержать распространение инициативы в национальных масштабах на базе инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства. Также участница форума предложила провести эксперимент, предполагающий объединение предпринимателей в сообщества, которые несут солидарную ответственность. Предприниматели получают право на снижение количества проверок, однако при выявлении нарушений число проверок, напротив, увеличивается.

Комментируя инициативы, Путин назвал их "чрезвычайно важными". "Вы знаете, сколько усилий предпринимаем мы в последнее время для того, чтобы расчистить все завалы из устаревших правил административного, нормативного характера для того, чтобы двигаться вперед, - заметил он. - Конечно, мы вам поможем и, безусловно, поддержим. Тот случай, когда ваша инициатива полностью коррелирует с тем, что делается со стороны государства".

Президент пояснил, что именно этому посвящена работа по подготовке так называемой регуляторной гильотины - реформы контрольно-надзорной деятельности в России, и на это же направлен новый закон о профилактике нарушений.

Как считает Путин, представленные участницей форума проекты помогут внедрять эти инструменты на практике. "Уверен, что на региональном уровне очень важно будет понять, да и на федеральном, как работают те нормы, которые были сейчас сформулированы, приняты, и что нужно будет сделать в ближайшем будущем, когда они должны заработать, - пояснил глава государства. - Давайте, конечно, будем это делать вместе, поддержим вас с удовольствием".

Форум "Сильные идеи для нового времени", организованный АСИ и Фондом Росконгресс, открылся в среду, а в пятницу завершает работу. За время подготовки к нему было собрано около 15 тыс. идей для развития экономики, социальной и технологической сфер России. На форуме авторы 100 идей рассказали о них представителям федеральных органов власти и институтов развития. ТАСС является стратегическим информационным партнером мероприятия и обеспечивает работу официального медиабанка форума.